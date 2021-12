Na noite deste domingo, 26, a família de Débora Rosa Dias, que morreu no dia 12 de janeiro deste ano, vítima da covid-19, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para expressar indignação e ao mesmo tempo cobrar das autoridades providências quanto a túmulos que estão sendo vandalizados no cemitério Cristo Rei, em Vilhena.

Neste fim de semana, parentes foram visitar o túmulo de Débora que por anos se dedicou à saúde, servindo a população como gerente da Rede Básica e Coordenadora do Posto Saúde Cristo Rei, na gestão Donadon, e ao chegar ao local a família se deparou com uma cena lamentável, o túmulo estava vandalizado como mostra imagem feita por membros da família.

Débora era irmã de Jacier Dias, duas vezes vice-prefeito de Vilhena. Ela também foi candidata a vereadora.

A família não soube informar se o cemitério tem vigia ou não.

