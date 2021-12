O ano de 2021 está terminando e isso é muito bom. Se por um lado, uma página de nossa vida foi virada, com suas alegrias e realizações; por outro lado, uma nova página está sendo aberta, repleta de oportunidades e perspectivas.

Como empresários, gestores e empreendedores, estamos sendo convocados a participar desse processo, mediante trabalho e ideias, decisões sábias e investimentos, gerando receitas e resultados. Para nós, o futuro precisa ser investigado, estudado e projetado. Não podemos ser indiferentes nem alheios. Tomar posicionamentos é assumir posturas e fixar objetivos.

O ano de 2022 trará eleições e com elas mudanças políticas. Este é um dos benefícios da democracia. O voto tem poder; e o poder das maiorias muda os cenários. Todos ansiamos pelo retorno da atividade econômica, como também pelas possibilidades que irão surgir.

É natural que hajam especulações; é evidente que excesso de otimismo é condenável; que trabalhar com realismo na atual conjuntura é um exercício árduo e desgastante. Contudo, as dificuldades nunca devem nos impedir de sonhar nem de aspirar por dias melhores.

Por certo, cada um de nós tem perspectivas, projetos e sonhos que gostaria de ver realizados, no próximo ano. Que sejamos otimistas; que tenhamos fé em dias melhores; que cada um faça sua parte para o avanço e grandeza da nação.

Convido-o a pensar nessas oportunidades, como também em novos negócios. Nossa região é privilegiada porque está envolvida no agronegócio, o qual cresce sem parar, com ou sem inflação e covid. Esta atividade tem trazido retorno compatível, e inclusive disponibilizado recursos financeiros para os investidores.

Há poucos dias observava o pátio de uma de nossas transportadoras. Ele estava cheio de caminhões estacionados. Creio que uns 70% da frota de veículos estava ali parada; dezenas de motoristas ociosos; famílias com ansiedades financeiras diante de um futuro incerto.

Tomo a liberdade de convocar sua atenção para um aspecto. Não podemos esquecer que há uma demanda reprimida, há dois anos, provocada pela pandemia. Mais cedo ou mais tarde o país retornará ao normal. A falta de chips reduziu bastante a produção de veículos, a qual tem um enorme impacto na cadeia produtiva. Isso afeta a economia, o emprego e a tributação.

Eu e você precisamos estar preparados para essa recuperação. Devemos empregar nossa sabedoria e experiência, objetivando o retorno rápido e seguro à normalidade.

Por todos esses fatores e aspectos, sinto-me otimista com relação ao ano de 2022. Espero o mesmo de você. Pelo menos as perspectivas são melhores do que as existentes há um ano. Pense nisso, anime-se e se prepare para dias melhores, confiado em Deus, no mercado e no trabalho eficaz. Feliz Natal para os amigos leitores e um Ano Novo repleto de saúde e esperança.