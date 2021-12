Na sábado, 25, o vereador Paulo Ferreira da Silva (MDB), o “Paulinho da Cenacol”, não aproveitou o dia ficar em casa e colocou o pé na estrada e andou pela Linha 5, vistoriando serviços feitos através de suas intervenções e pedidos, além de captar demandas dos produtores da região em Colorado do Oeste.

Com uma série de postagens em suas redes sociais, Paulinho mostrou vários serviços que já foram feitos na recuperação de pontes, tubos armcos, substituição de manilhas por tubos e patrolamento de trecho críticos nas estradas das imedições, contemplanto moradores das Linhas 5, 6, 176, além da Zero Eixo e outras vias.

O vereador destacou a parceria com a Secretaria Municipal de Obras de Colorado do Oeste no atendimento de seus encaminhamentos, além do apoio do deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB), que carreou recursos para a instalação de tubo armco na estrada.

Paulinho promete manter o ritmo forte de sua atuação parlamentar, trabalhando inclusive nos feriados e finais de semana, dedicação esta que já lhe rendeu, inclusive, um prêmio de reconhecimento da população.