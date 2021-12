Acidente envolvendo um carro Ford Ka de cor prata com placa de Porto Velho e uma moto Biz de cor verde, aconteceu na noite desta terça-feira, 28, na divisa do bairro Jardim das Oliveiras com o bairro Parque Novo Tempo, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto seguia pela Avenida Rondônia, sentido Avenida 1705, quando no cruzamento com a Avenida Rio Grande do Norte, colidiu com o carro que trafegava sentido BR-364.

Na colisão, o motociclista sofreu ferimentos pelo corpo, sendo levado ao pronto-socorro da UPA pelo Corpo de Bombeiros.