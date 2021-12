Na véspera de Natal, o deputado estadual Sargento Eyder Brasil (PSL) realizou uma Ação Social que fez a alegria de muitas famílias do Bairro Planalto em Porto Velho.

A ação fez jus ao nome “Um sonho de Natal”, contou com muita diversão, entrega de cestas básicas, sacolinhas, sorteio de bicicletas, muita recreação e distribuição de lanches para a criançada.



“Amei o evento, gostei muito das brincadeiras, amo ver as nossas crianças felizes”, disse Maria Ivonete Pontes, moradora do bairro há 15 anos.



“Gostei muito, ganhei uma cesta básica e garanti minha ceia de natal, foi uma benção de Deus”, frisou a dona de casa Maria Orlandina.



Para o deputado Eyder Brasil ver a alegria das crianças é uma emoção que não tem preço, ainda mais nessa época do ano. “Foi uma ação especial e muito gratificante. Só peço a Deus que continue nos iluminando e nos dando sabedoria, força e coragem para continuar trabalhando pelo nosso povo rondoniense. Que venha um novo ano muito abençoado para todos”, enfatizou o parlamentar.



A ação social “Um Sonho de Natal” aconteceu na Comunidade Nossa Senhora das Dores e teve o apoio de grandes parceiros. “Agradeço ao Padre Ciniclei Silva e a Marlene Muller coordenadora da Comunidade Nossa Senhora das Dores pela acolhida e aos nossos apoiadores e amigos da Coogarima e loja Gazin da Dom Pedro II minha gratidão. Com a união de todos, levamos brinquedos, cestas de Natal e, principalmente, alegria e esperança a dezenas de famílias da zona leste de Porto Velho. Nosso natal não tinha como ser melhor”, finalizou o deputado Eyder Brasil.