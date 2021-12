Janice de Fátima Alves Camargo, de 36 anos, que havia dado entrada na noite de ontem com sintomas de gripe no Hospital Regional de Vilhena (HRV), não resistiu e morreu por volta das 13h32 desta terça-feira, 28.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Janice era bombeira civil e já havia contraído a covid-19, mas tinha se curado, há poucos dias começou a passar mal com sintomas de gripe, passou pela UPA sendo medicada, porém, o estado de saúde dela se agravou e na noite de ontem procurou a UPA novamente, sendo atendida e após internada no HR.

O corpo de Janice será velado nesta quarta-feira, 29, na capela mortuária e sepultado no cemitério Cristo Rei.

A causa da morte ainda não foi divulgada pela direção do hospital.