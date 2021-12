Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia, conseguiu emenda de R$ 347,874.00 para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde (UBS) do município.

O benefício foi destinado pela deputada federal Mariana Carvalho conquistada, através doe solicitação do vereador Manoel Ramos.

De acordo com o vice-prefeito do município, Moizes Penha (PDT), o recurso irá proporcionar aos servidores melhores condições de trabalho e atendimento à população, através de aquisição de novos e modernos equipamentos que serão utilizados nos atendimentos realizados nas Unidades de Saúde, garantindo assim mais conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).