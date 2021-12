O sucesso da Casa do Papai Noel foi tão grande que o bom velhinho decidiu ficar mais um pouco no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, em Vilhena (RO). A visitação continua das 16h às 20h, de 27 a 30 de dezembro e de 03 a 06 de janeiro. A entrada é gratuita e aberta a toda comunidade.

Com móveis e decorações típicas natalinas, o cenário aberto desde o dia 18 de dezembro tem animado o fim de ano de crianças e adultos, que visitam o local para interagir com o Papai Noel, ganhar doces e tirar a tradicional foto em família. Além da Casa do Papai Noel, o prédio possui outros espaços decorados com o tema.

O Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul fica na Av. Capitão Castro, 3112, no Centro, ao lado da escola Wilson Camargo. No local, também está aberta a ‘Feira das Coisas’ com venda de decoração, artesanato, produtos de beleza, comidas e bebidas.