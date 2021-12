Em clima de festa de gratidão na manhã da véspera de natal a diretoria da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, motivados serviram um suculento café da manhã momento que enalteceram o Deputado Federal coronel Chrisóstomo com lisonjeiro público parte delas registrada em vídeo foi vinculado a imprensa local e mídia social tecendo observações dos feitos que Chrisóstomo tem favorecido a cidade de Ariquemes e Vale do Jamari.

“O Vale do Jamari estava totalmente abandonado em relação a bancada federal, de repente o Deputado Coronel Chrisóstomo começou a colocar bastante emendas dando uma fomentada em nossa região, todo desenvolvimento precisa de um empurrão e este empurrão que ele deu vai ser muito bom para a cidade, nós vamos ver ai as alamedas; setor um, setor dois, setor três, setor quatro todas bloqueteadas, o setor industrial que na história de Ariquemes nunca recebeu asfalto agora vai receber, logo o setor produtivo da cidade que é o setor industrial que não tinha asfalto, a gente vê coisas que realmente havia uma necessidade que não vinha acontecendo e agora está acontecendo.”

“Com relação ao Deputado Chrisóstomo é importante frisar que ele chegou quietinho né, parecendo um mineirinho assim, mas representando de fato o povo brasileiro né, aquele povo que deseja que vai atrás que luta, né, ele tem trazido muitas coisas boas para Ariquemes, então assim a gente não pode se furtar de estar aqui prestigiando uma pessoa que prestigiou o nosso município.”

“O Coronel Chrisóstomo ele trouxe pra cá mais dinheiro nestes dois anos dele, do que todos outros deputados que por aqui passaram, só agora nesse ano tá vindo em torno de 14 milhões pra cá, vindo pelo Coronel Chrisóstomo, então é como a Bíblia diz: tem honra, exato, então ele merece toda nossa honra e toda nossa consideração, e uma das coisas que me chama muito a atenção no Coronel Chrisóstomo é que ele é Patriota, ele não anda defendendo partidos comunistas como outro que tenho visto por aí, então já merece meu crédito meu respeito por isto também.”

“Eu sempre me preparo para dar respostas se for para atender ações em prol da população do meu estado de Rondônia, de Ariquemes, do Vale do Jamari e do Brasil. Eu sou Coronel do Exército Brasileiro e fiquei 35 anos no exército, então estou preparado pra isso, mas politicamente estou aprendendo, estou aprendendo mas umas das coisas que eu sei que tenho que fazer é levar o que eu posso para melhorar a qualidade de vida da nossa população e isso eu não abro mão, de uma forma responsável, de uma forma direta e de uma forma sem rodeios, sem mentiras, sem promessas. O Coronel Chrisóstomo não promete; Faz!”.

“Vamos começar por nossa cidade de Ariquemes, você falou mais de 14 milhões, as coisas é tão rápidas que nem a imprensa consegue acompanhar, eu já estou ultrapassando os 17 milhões para Ariquemes e eu gostaria de chegar ainda em 2021 que ainda não acabou a 20 milhões de Reais”.

Neste três anos de mandato o Deputado Coronel Chrisóstomo atendeu os 52 municípios do estado de Rondônia enviando emendas que no montante das indicações destinados aos municípios e ao estado já chegam perto de 180 milhões de Reais, destinados para: Saúde, educação, saneamento, pavimentação, agricultura, esporte, lazer, cultura e desenvolvimento do estado.

“Agradecendo a parceria com a sociedade civil organizada, líderes políticos locais, assessores Dr. Rubens, Júnior e o empresário Ezequiel da Paulista,” frisa o parlamentar ainda.

Registro das presenças: Empresário Fernando Villas (Presidente da ACIA), Adeir Candido Neto (Diretor de SPC), Marcos Raposo (Secretário Municipal de Obras de Ariquemes), Dra. Rosiele Chiaratto (Diretora Reitora da Faculdade FAEMA), Ilda Salvatico (Presidente da Federação das APAE do Estado), Gilberto Sousa (Presidente Regional do CRC de Ariquemes), Ildemar Coimbra (Presidente do Lions Clube Canaã), Pastor Sérgio (Diretor Geral do colégio ÁGAPE) Obadias Cavalcante (Assessor da PRF de Rondônia), Jorge Camelô (Vereador do Município de Ariquemes) ,Além de líderes dos movimentos sociais locais.

“Selva!!! Fica a minha gratidão e a certeza de continuar 2022 ainda mais forte”, finaliza o deputado.

