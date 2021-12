Exercendo seu primeiro mandato, o prefeito Leandro Teixeira Vieira (PSB), o “Leandro da Saúde”, encarou o desafio de resgatar projetos inacabados, com risco de perda de verbas, e ainda enfrentou um problema crônico de falta de médicos na cidade.

Mesmo assim, em entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, ele avalia como muito positivo seu primeiro ano de gestão, e está otimista com relação ao futuro.

A parceria tanto com a Câmara de Vereadores, como também com parlamentares estaduais e federais foram ressaltadas pelo prefeito para o bom desempenho desta fase inicial do mandato.

EXTRA DE RONDÔNIA – Como o senhor avalia este primeiro ano de gestão à frente do Município de Corumbiara?

LEANDRO DA SAÚDE – Foi um ano bom. Conseguimos retornar obras paralisadas, conseguimos levar serviços à nossa população, fizemos o recurso público chegar à ponta, à população. Isso só se consegue com uma política de austeridade e valorização das verbas públicas. Trabalhamos na recuperação de estradas rurais, em infraestrutura urbana e contamos com muito apoio de parlamentares estaduais e federais que alavancaram nossa gestão. Organizamos o Município e estruturamos setores para que no próximo ano o atendimento à população seja dinamizado. Atuamos firme na capacitação de pessoas através da Assistência Social, investimos na saúde e outras ações. Neste ano atípico, de pandemia, conseguimos fazer um bom ano, graças ao trabalho de todos e das parcerias estabelecidas.

EXTRA– Quais foram os pontos de destaque de seu mandato neste ano inicial?

LEANDRO – Trabalhamos firme na recuperação de convênios que estavam parados, elaborando projetos e evitando a perda dessas verbas. Creio que esse foi o grande destaque, pois havia verbas disponibilizadas desde 2.016 e 2.017 que estavam paradas devido a descontinuidade nos procedimentos. Trabalhamos firme nesta questão e a comunidade vai ganhar muito com isso.

EXTRA– O que o senhor pretendia realizar em 2.021, mas não conseguiu?

LEANDRO – Enfrentamos um problema crônico, que já vêm de muitos anos em nosso município, que é a falta de médicos. Mesmo dobando o valor do pagamento de plantão, em virtude da pandemia, não conseguimos sanar essa demanda, apesar de avançarmos. Mas vamos trabalhar com afinco para continuar no enfrentamento desta demanda. É um período atípico, como eu falei, mas não nos falta disposição e força de vontade para superar os problemas.

EXTRA – Em que condições o senhor encontrou o Município com relação às finanças, organização, planejamento e projetos em andamento?

LEANDRO – Como eu disse antes, encontramos muitos projetos parados, com possibilidade de perda de recursos importantes, e tivemos que trabalhar firme junto aos Ministérios para sanar as pendências e evitar que essas verbas se perdessem. Em outros aspectos as coisas estavam relativamente bem. A bancada federal teve uma atuação exemplar no apoio a estas questões.

EXTRA – Como foi sua relação com a Câmara de Vereadores neste primeiro ano de mandato?

LEANDRO – A relação é muito boa, tenho amigos de longa data que hoje estão investidos na função parlamentar. Não houve divergências provocadas por bandeiras partidárias, trabalhamos unidos e quem ganhou com isso foi a população. Tenho certeza que essa parceria constitucional legítima e transparente irá ser mantida até o final do mandato de todos, pelo bem de nosso Município.