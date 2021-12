Através do decreto 26.739/2021, o governador Marcos Rocha estabeleceu a forma como serão comemorados os feriados estaduais do próximo ano, e promoveu algumas antecipações, caso da data comemorativa da instalação do Estado de Rondônia.

No artigo 4º do referido decreto fica estabelecido que o feriado de 4 de Janeiro será guardado no dia anterior, na segunda-feira 03.

Segundo informações, a mudança atende a pedidos de empresários e comerciantes de Rondônia, que foram duramente afetados com as interrupções no funcionamento das empresas em virtude da pandemia nos últimos meses.

A mudança está sendo acompanhada por vários Municípios, mas ainda não se sabe se as instituições financeiras seguirão a normativa.

>>> CONFIRA O CALENDÁRIO COMPLETO ABAIXO: