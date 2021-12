Um homem foi preso por policiais militares na manhã desta quarta-feira, 29, após tentar estuprar uma mulher na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima caminhava pela via citada sentido BR-174, quando nas proximidades do antigo escritório do loteamento Cidade Verde, um homem a segurou por trás falando palavras obscenas.

Uma motociclista que passava pelo local percebeu a ação do suspeito e pediu ajuda para outras pessoas, no qual cercaram o suspeito e o seguraram até a chegada da polícia.

A vítima contou que o homem estava a seguindo há algum tempo e falava palavras obscenas, com medo apressou o passo, mas ele a alcançou e a agarrou dizendo que queria fazer sexo com ela.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil, para registro da ocorrência.