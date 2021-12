O ex-prefeito de Corumbiara, Laercio Marchini, teve seu carro Fiat Uno furtado na tarde desta quarta-feira, 29, no centro de Cerejeiras.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o empresário estacionou seu veículo em frente uma farmácia na Avenida das Nações por volta das 13h, quando retornou seu carro não estava mais no local.

De imediato a Polícia Militar foi chamada e ao chegar ao local checou o sistema de segurança da farmácia, no qual registrou a ação do ladrão chegando, entrando no carro, ligando o veículo e saindo tranquilamente.

Os militares reconheceram o bandido como sendo de Colorado do Oeste.

Todas as polícias foram avisadas e quando o suspeito passava pelo Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-435, foi abordado e preso.

O suspeito tem passagens por diversos delitos na região. Após subtrair o veículo, ele ainda passou num posto de combustível e abasteceu o carro para seguir viagem.

A ocorrência será registrada na Unisp de Vilhena e depois o carro será devolvido ao seu proprietário.

A reportagem do Extra de Rondônia teve acesso ao vídeo com exclusividade da ação do bandido.

