O programa “Voz da Comunidade”, sob o comando do jornalista Paulo Rosa, denunciou nesta terça-feira, 28, problemas com a vacinação contra a gripe em pelo menos uma Unidade Básica de Saúde (UBS), em Cacoal.

De acordo com pessoas entrevistadas pelo programa (confira o vídeo no final da matéria), desde a semana passada não está sendo possível tomar vacina contra a gripe, e isso em momento que o país atravessa um grave surto da doença, inclusive com casos fatais.

Os entrevistados afirmaram que na semana passada não havia vacinador, e agora o que está faltando é conexão com a internet para fazer as atualizações no sistema. Ou seja, tem vacina, mas por outros motivos a população está deixando de ter acesso ao produto.

O problema foi registrado na UBS do Bairro Habitar Brasil, mas a situação pode estar afetando outras unidades.

O caso está provocando muita controvérsia e revolta na população, que teme o avanço do surto pela cidade sem que as autoridades enfrentem o problema com a seriedade que merece.

PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A assessoria de imprensa informou que, para enfrentar mais essa crise sanitária, a prefeitura está adotando várias providências e a primeira delas será um mutirão de vacinação contra a gripe, nesta quinta-feira, no estacionamento do Cacoal Shopping, para pessoas com 50 anos ou mais. Paralelo a isso, o Município também vai aumentar os testes de detecção dessa nova variante, inclusive com parceria com clínicas privadas para atender a população.

Em relação a vacinas, o município fez a solicitação de 20 mil doses para o Estado e também estuda a possibilidade de licitar a contratação de doses extras para vacinar a população.

