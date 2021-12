Afastado por motivos de saúde, após ter uma complicação cardíaca e precisar passar por procedimento cirúrgico, o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges deixou a chefia da pasta na manhã desta quinta-feira, 30.

Em seu lugar assume a até então diretora do Hospital Regional de Vilhena, Weslaine Amorim.

Trabalhando na Saúde há 20 anos como técnica em enfermagem, a nova secretária é também bacharel em administração com ênfase em gestão pública, cursando pós-graduação em Gestão Hospitalar, além de ser bacharel em Serviço Social e está se graduando também em Direito.

“O Wagner vem desenvolvendo um grande trabalho à frente da Saúde Municipal, e infelizmente precisou se afastar pra cuidar da própria saúde. Nesse período vou estar buscando dar celeridade aos trabalhos, pois temos responsabilidade com nossa cidade e também com o restante do Cone Sul, já que muitas pessoas dependem da gente, mesmo as que não moram em Vilhena”, disse Weslaine, ao ser apresentada aos servidores da Semus.

A pessoa que assumirá a direção do HR deve ser apresentada em breve.