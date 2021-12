No dia 25 de janeiro de 2022 no Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho – Calama, estará ocorrendo evento sobre o novo marco de planejamento básico com todos os munícipes do Estado.

O evento tem como objetivo promover a socialização das mudanças promovidas pelo Marco regulatório do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020) e seus desdobramentos na elaboração dos PMSBs.

De acordo com Gedeli Ferrazzo, supervisora de comunicação espera-se que o evento contribua na elaboração dos PMSBs.

“ Esse evento tem como objetivo que os gestores municipais tenham condições de planejar de forma eficaz as metas direcionadas ao Saneamento Básico, bem como compreenderem as normativas legais para a execução dessas”. Disse a supervisora.

Para participar é muito simples. A inscrição é feita através do link https://www.even3.com.br/saberviver/ e é totalmente gratuito.