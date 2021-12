O prefeito Adailton Furia (PSD), de Cacoal, concedeu entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, ocasião em que falou deste primeiro ano de gestão, destacando os pontos fortes de sua administração e falando de projetos para o futuro.

Em sua avaliação, a administração cacoalense se diferenciou por saber conduzir o enfrentamento da pandemia em equilíbrio com a manutenção da economia, fazendo com que a cidade crescesse em plena crise sanitária mundial.

Para o próximo ano, ele promete trabalho, ousadia e investimento para estruturar o Município a fim de dar suporte ao que considera o destino da cidade, que é “ser uma das grandes potências do Norte do Brasil nos próximos anos”.

EXTRA DE RONDÔNIA– Como o senhor avalia este primeiro ano de gestão à frente do Município de Cacoal?

ADAILTON FURIA – O ano foi positivo, apesar da segunda onda da Pandemia. A cidade não fechou, a economia cresceu, abrimos um hospital voltado exclusivamente ao atendimento da Covid. Comparado ao ano passado, nossa cidade cresceu 26% na geração de empregos e renda, a cidade abriu 150 novos CNPJs, ou seja, tivemos avanços. Isso quer dizer que conseguimos equalizar o enfrentamento da pandemia com o equilíbrio da economia. A cidade está bonita e organizada, e não abandonada como no passado.

EXTRA – Quais foram os pontos de destaque de seu mandato neste ano inicial?

FURIA – O combate a pandemia, abertura do hospital de campanha, os avanços no processo de vacinação que tornaram Cacoal referência neste quesito e destaque com o “Buzão da Vacina” que concorre a prêmio nacional em inovação no sistema de imunização e ainda o fato de termos conseguindo manter nossa economia ativa e crescente em meio à crise sanitária mundial.

EXTRA – O que o senhor pretendia realizar em 2.021, mas não conseguiu?

FURIA – No ano que vai começar neste sábado, pretendemos focar muito na infraestrutura de nossa cidade, em questões como transporte coletivo, distribuição de containers para facilitar a coleta seletiva de resíduos, vamos avançar na pavimentação de ruas, estruturar nossas secretarias de obras e agricultura e ações do gênero.

EXTRA – Em que condições o senhor encontrou o Município com relação às finanças, organização, planejamento e projetos em andamento?

FURIA – Encontramos o Município com alguns financiamentos que ultrapassam a marca de R$ 30 milhões, com R$ 10 milhões em dívidas por precatórios para quitação em curto prazo, obras inacabadas e com problemas. Porém, entre os municípios do porte de Cacoal, podemos dizer que pegamos a cidade equilibrada na parte financeira, com boa arrecadação, e isso somou muito de forma positiva.

EXTRA – Como foi sua relação com a Câmara de Vereadores neste primeiro ano de mandato?

FURIA – Foi uma relação boa, amistosa e parceira, particularmente com relação aos primeiros meses, no enfrentamento da pandemia. Houve alguns contratempos de forma individualizada com um ou outro vereador, porém nada que tenha colocado as relações institucionais em risco.

EXTRA – O senhor sofreu críticas ao nomear sua esposa no primeiro escalão do Município fora do tradicional nicho ocupado pelas primeiras-damas, que é a Assistência Social. A que se deveu tal decisão e como o senhor avalia o resultado de seu ato?

FURIA – Não recebi críticas neste sentido. Minha esposa é uma pessoa capacitada, competente, nascida em Cacoal, e está desenvolvendo um excelente trabalho, com muita responsabilidade e diálogo aberto e permanente com o funcionalismo, como nunca havia acontecido na cidade. Por outro lado, temos uma pessoa ótima na gestão da Assistência Social, ou seja, os dois setores estão caminhando muito bem da forma como nós o constituímos.

EXTRA – Como foi a relação entre a sua administração e o governo estadual ao longo do ano?

FURIA – Não tenho o que reclamar da relação com o governo do Estado. Todos os convênios vêm sendo cumpridos e pagos. Tivemos algumas divergências pontuais no começo, com relação à pandemia, por não termos cumprido alguns dos decretos e mantendo o comércio aberto, o que me rendeu uma ação movida pelo Estado, mas tirando isso tudo foi bem. O Estado tem ajudado muito Cacoal e o Município ajuda o governo com uma excelente arrecadação, ou seja, mantemos uma relação boa e próspera para ambos os lados.

EXTRA – A bancada federal tem dado apoio à sua gestão? De que forma?

FURIA – De um modo geral, a bancada toda tem sido grande parceira do Município. Expedito Netto, Coronel Chrisóstomo, Jaqueline Cassol, Mariana Carvalho e os demais deputados tem colocado recursos, empenhado verbas e até já estamos executando verbas extra orçamentárias obtidas dentro do ano alocadas pelos nossos parlamentares federais. Também temos tido apoio robusto por parte dos senadores Confúcio, Acir e Marcos Rogério.

EXTRA – Quais são os projetos para a administração de Cacoal para o próximo ano?

FURIA – Não tenho dúvidas que Cacoal se tornará uma grande potência no futuro, e estamos trabalhando no sentido de organizar a parte estrutural e administrativa para que a administração dê uma resposta mais rápida para dinamizar este processo de crescimento. Nossa cidade vai avançar muito no próximo ano, temos metas ousadas e muita disposição para trabalhar.