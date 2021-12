Na tarde desta quinta-feira, 30, moradores do distrito de Nova Conquista, área rural de Vilhena, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia, para reclamar da falta de atenção do poder público em relação a trafegabilidade das estradas naquela região.

De acordo com um morador da linha 70, já faz mais de dois que não passa uma máquina da prefeitura nem para fazer um paliativo, e os moradores daquela região estão praticamente ilhados, sem poder saírem de casa, pois as estradas estão intrafegáveis.

O agricultor conta que perdeu as contas de quantas vezes entrou em contato com a secretaria de obras, mas sempre as mesmas desculpas e nunca aparecerem para arrumar as estradas.

Outro sitiante disse que falou com os vereadores Samir e Damasceno, prometeram pedir providências, mas até o momento nada em prol dos agricultores foi feito, enquanto isso, continuam sem poder escoar a produção.

Além disso, o ônibus escolar havia deixado de pegar estudantes em determinados lugares, pois não conseguia trafegar devido as péssimas condições das estradas.

Um morador relata que os sitiantes ofereceram cascalho de graça para a prefeitura cascalhar as estradas, mas não receberam nenhuma resposta por parte do poder publico.