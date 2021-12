Na noite de quinta-feira, 30, policiais militares de Colorado do Oeste e Pimenteiras, com ajuda de cães farejadores prenderam dois suspeitos e certa quantia de drogas em Pimenteiras do Oeste.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, policiais do Serviço de Inteligência (SI) estavam monitorando um homem identificado pelas iniciais J.B.B., suspeito de vender drogas na cidade de Cabixi, e na ocasião receberam informação que ele havia ido para Pimenteiras buscar entorpecente.

Com isso, foi feito contato com policiais de Pimenteiras para que ficassem de campanha no endereço de um homem identificado pelas iniciais K.C.L., no qual seria o fornecedor de J.

Em determinado momento J., chegou a casa de K., em uma moto CG de preta, pegou algo e saiu.

Com isso, a guarnição de Colorado que já havia montado barreira na estrada entre Pimenteiras e Cabixi abordaram J., e em revista foi localizado três pacotes com substancia aparentando ser pasta base de cocaína (crack) e maconha.

J., confessou que havia comprado a droga de K., e que na residência de K., tinha mais entorpecente. Com isso, foi feita incursão no imóvel e com ajuda dos cães farejadores Ted e Boris, os PMs encontraram pasta base de cocaína (crack) e maconha, além disso, uma sacola com 1.000 pinos para embalar cocaína e 7 munições calibre 38 intactas.