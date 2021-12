Apesar das dificuldades de desafios impostos pela pandemia este ano, os leitores/internautas do Extra de Rondônia espalhados por todo o Estado tiveram a certeza de contar com noticiário atualizado, mantendo a população informada acerca de tudo o que foi mais importante que aconteceu no nas cidades, na região e no país.

Isso porque o site, com sede em Vilhena, manteve firme o compromisso estabelecido desde a fundação da marca Extra de Rondônia, que é servir a comunidade com prestação de serviços relevantes, contribuindo com o desenvolvimento de Vilhena, do Cone Sul, do Estado de Rondônia e do Brasil.

Nossas equipes trabalharam diuturnamente para levar o noticiário atualizado aos leitores, atendendo principalmente o Cone Sul, mas também os polos regionais de Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura e Porto Velho, e a partir destes pontos estabelecendo uma rede que abrangeu em vários momentos todas as cidades de Rondônia.

Fundado como jornal impresso em janeiro de 2.004, e lançado na internet em 18 de janeiro de 2.008, o Extra de Rondônia está entre os campeões de audiência no Estado, sendo um dos mais influentes veículos de comunicação do interior, e formador de opinião dos rondonienses em geral.

Devido à credibilidade conquistada, o site já foi tema de estudos acadêmicos e recebeu inúmeros prêmios em sua trajetória vitoriosa, mas o principal para nós é a confiança e a credibilidade alcançada perante a opinião pública, sendo este nosso maior patrimônio (leia mais AQUI)

E são aos nossos leitores que agradecemos em primeiro lugar pelas conquistas de 2.021, pela força irradiada até nós a fim de que pudéssemos superar os desafios e pela confiança em nosso conteúdo.

Agradecemos também aos anunciantes e patrocinadores, e desejamos a todos os rondonienses um Feliz Ano Novo, e um 2.022 repleto de realizações.

E, para 2022, Extra de Rondônia trará novidades e continuará mantendo seu principal compromisso com os rondonienses: informação verdadeira.

A Direção