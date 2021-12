Uma guarnição da Polícia Militar (PM) fazia ronda de rotina pela cidade de Pimenteiras do Oeste, quando foram abordados por uma mulher com uma criança no colo, no qual pediu por ajuda relatando que a casa de seu avô havia sido invadida por um homem desconhecido.

De imediato os militares foram ao local e encontraram a vítima tentando conter o invasor que queria fugir.

Contudo, o suspeito identificado pelas iniciais D.G.S., que é dependente químico recebeu voz de prisão por invasão de domicilio e foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada.

O proprietário do imóvel deu por falta de um ventilador e uma botija de gás pequena.

O invasor havia levado diversos objetos de procedência duvidosa para a residência.