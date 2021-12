Exercendo seu primeiro mandato à frente da prefeitura de Rolim de Moura, Aldo Júlio (MDB) concedeu entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia nesta semana.

Ele fala sobre os desafios de governar o município de Rolim de Moura, discorre acerca dos acertos da gestão, comenta a relação com os demais poderes constituídos e, ainda, explica situações pontuais que surgiram ao longo do ano.

O prefeito também aborda questões políticas e anuncia metas para o próximo ano.

EXTRA DE RONDÔNIA – Como o senhor avalia este primeiro ano de mandato?

ALDO JÚLIO – Foi um ano que tivemos que começar a organizar a casa e eu estava preparado para enfrentar essa situação, porque como vereador divergia da forma da gestão anterior em administrar o município. Apesar dos percalços, nós avançamos, recuperamos alguns recursos. Fizemos nossa parte, fizemos os ajustes, economizamos, mantivemos a folha de pagamento em dia e vamos fechar bem nosso primeiro Ano.

EXTRA – Em que condições o senhor encontrou a administração de Rolim no que diz respeito a finanças, recursos humanos, obras em andamento e dívidas?

ALDO – Sobre as finanças tínhamos rescisões desde 2015 e elaboramos um calendário e estamos quitando, inclusive a da Secretaria de Educação pagamos em dezembro. Além disso, recebemos um município com dívidas com fornecedores e tributária, mas organizamos a casa e quem casa com viúva, assume os meninos. Respondi em respeito a sua entrevista, mas estamos para trabalhar e não para chorar leite derramado. Sobre as obras estamos concluindo a ponte de concreto da avenida Porto Velho que estava parada há 03 anos. Concluímos algumas galerias, Concluímos a reforma da escola Dina Sfat, Ponte de aço concreto da avenida Maceió, Ponte de aço concreto da avenida Tocantins, concluímos várias ruas e avenidas de asfalto. Iniciamos e concluímos o espaço alternativo no Bairro Centenário, licitamos a segunda parte da prefeitura e o Ginásio Emerson Schelbauer estamos em busca de recursos na casa de R$ 2,5 milhões para concluirmos esta obra. Concluímos a iluminação do estádio Cassolão e seguimos avançando, transformando Rolim de Moura.

EXTRA – De suas propostas de campanha, quais estão sendo mais tranquilas de implementar?

ALDO – Rolim de Moura tem muita coisa a se fazer. Mas a UPA, que era anseio grande, resolvemos em 90 dias. Hoje é realidade. Temos priorizado nossos servidores que ajudam a fazer a administração. Como organizamos a casa neste primeiro ano, vamos implementar as obras de infraestrutura para atrairmos mais investidores.

EXTRA – E onde o senhor acredita que precisa melhorar para atingir seus objetivos?

ALDO – Nós, como seres humanos, temos que buscar evoluir e aprender todos os dias e a administração pública é muito dinâmica. Apesar da larga experiência no setor, todos os dias é um aprendizado, então nossa busca por melhoria é constante. Do que era possível fazer, fizemos, pois atravessamos por uma pandemia, não foi fácil. Continuaremos a fazer ajustes financeiros e manter o equilíbrio financeiro, porque sem recursos não se consegue fazer nada.

EXTRA – Como é a relação institucional entre Executivo e Legislativo?

ALDO – O sucesso que alcançamos, apesar das dificuldades impostas pela pandemia, foi por termos trabalhado em parceria com o poder legislativo. A relação é harmônica e todos os 09 vereadores têm interesse comum, que é fazer Rolim de Moura avançar. Aproveito para agradecer aos integrantes do nosso poder legislativo que estão atentos ao papel de fiscalizador e ajudam nossa gestão.

EXTRA – De que forma a bancada federal e os deputados estaduais estão contribuindo com sua gestão?

ALDO – Minha gratidão a todos os integrantes da bancada federal, os 11 nos ajudaram com emendas para melhorias da nossa cidade em saúde, educação, infraestrutura, agricultura dentre outros. Fui 03 vezes a Brasília este ano e alocamos muitos recursos. Já disse anteriormente que alocamos uma emenda de bancada de mais de R$ 25 milhões para infraestrutura. A assembleia também nos estendeu a mão com o presidente Alex Redano, Laerte Gomes, Ismael Crispin, e nosso grande parceiro é o deputado Jean de Oliveira que está sempre à disposição da nossa gestão e tem nos ajudado muito.

EXTRA – Neste finalzinho de ano aconteceu uma polêmica aí na cidade com relação ao reajuste e concessão de benefícios aos cargos de primeiro escalão do Município, incluindo o que o senhor ocupa. O que tem a dizer sobre essa questão?

ALDO – Os profissionais da imprensa que quando têm dúvida nos questionam, têm meu respeito. Na semana passada, saiu uma série de Fake News sobre valores do nosso secretariado e dos nossos proventos, mas não ocorreu nenhuma alteração. E me impressionou que quem publicou as Fake em nenhum momento nos procurou para saber a realidade, e você sabe que sou bem acessível e gosto de tudo às claras. Ao me questionar isso, você me dá a oportunidade de esclarecer, e prova que você é um jornalista sério que vai atrás da informação na fonte e não fica publicando ou replicando fake.

EXTRA – O senhor integra o partido político mais tradicional do Estado, e talvez do país, mas que em Rondônia precisa resgatar espaço em âmbito estadual. De que forma está vendo e pretende participar do processo eleitoral do próximo ano, no em âmbito partidário?

ALDO – Recentemente, por fidelidade ao apoio que tenho recebido do governador Marcos Rocha com quem me identifiquei e trouxe muitos benefícios para nossa cidade, recebi com honra o convite e me filiei ao União Brasil. Eu sou muito claro sobre posicionamento político e se o atual governador sair a reeleição, terá nosso apoio de forma irrestrita.

EXTRA – Quais são as metas projetadas para sua administração no próximo ano?

ALDO – Eu sou muito pé no chão. Em termos de obras, iremos construir 08 pontes em concreto armado 07 na zona urbana e uma na zona rural. E vamos trabalhar bastante na infraestrutura, pois nosso setor de convênio e projetos trabalhou bastante e deveremos investir mais de R$ 50 milhões em convênio sendo a sua maioria em obras no nosso município priorizando a infraestrutura. Nosso planejamento prevê 50 km de recapeamento da malha viária antiga do município trabalho que será feito pelo município em parceria com o governo do estado, que é nosso maior parceiro. Faremos 25 km de asfalto também em parceria com o governo. Temos garantidos uma emenda de bancada de R$ 25 milhões para execução em projetos de infraestrutura urbana. Rolim de Moura será o município com maior número de obras simultâneas em Rondônia em 2022. Continuaremos com austeridade aplicando de forma muito responsável cada centavo do recurso público e fazendo os ajustes necessários para o bom andamento da gestão.

EXTRA – Espaço para suas considerações finais e mensagem ao povo de Rolim de Moura.

ALDO – Agradeço a você por participar neste jornal pela segunda vez só este ano. Isso mostra a importância de Rolim de Moura no cenário estadual, pois um jornal de Vilhena nos colocar na pauta, é motivo de alegria. Ao povo de Rolim de Moura a nossa mensagem é de perseverança. Desejamos muita saúde, realizações e que saibam que estaremos empenhados em fazer Rolim de Moura avançar. Feliz ano novo!