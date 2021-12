A deputada estadual, Rosangela Donadon (PDT) anunciou que foi empenhado o recurso no valor de R$ de R$245 mil para aquisição de uma ambulância UTI móvel para transportar os pacientes em estado grave do município de Vilhena e R$74.475,00 para aquisição de um veículo para transportar a equipe que trabalha no programa Melhor em Casa que atualmente atende 66 pacientes com cuidados médicos em suas residências.

Empenhada em trabalhar para melhorar a qualidade da saúde oferecida à população de Vilhena, Rosangela Donadon ressaltou que destinou o recurso a pedido vereadora professora Vivian Repessold.

“Estou trabalhando empenhada para contribuir para melhorar a saúde pública oferecida para a população do Cone Sul e por isso destinei recursos para aquisição de uma ambulância UTI móvel e veículo para atender a saúde de Vilhena. O recurso no valor de R$350 mil que seria utilizado para compra de aparelho de endoscopia será revertido para compra da ambulância e do veículo atendendo assim a população de Vilhena a pedido da prefeitura que informou que já possuía recurso para aquisição deste aparelho”, disse a deputada.

Rosangela Donadon informou que já comunicou a nova secretária de Saúde de Vilhena, Weslaine Amorim sobre o empenho do recurso e que em breve o dinheiro estará na conta da prefeitura para aquisição da ambulância e do veículo.