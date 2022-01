Uma guarnição da Polícia Militar (PM) estava em patrulhamento de rotina pela Avenida Brasil, em Cerejeiras, quando se deparou com um homem praticando direção perigosa com uma moto CG, de cor escura, no qual não obedeceu às ordens para parar e empreendeu fuga.

Com isso, os militares fizeram acompanhamento e o motociclista não obedecia às ordens e trafegava em alta velocidade colocando sua vida em risco e de terceiros.

Após intensa perseguição, o motociclista parou num local conhecido por “boca de fumo do Neném Cabeludo”, no bairro Primavera, onde havia diversos parentes do fugitivo e outras pessoas na rua, na qual tumultuaram e tentaram evitar a prisão do suspeito que portava certa quantia de maconha e não era habilitado.

Uma mulher, que estava com uma criança no colo, agrediu um policial com soco no rosto e palavras de baixo calão, sendo imobilizada e presa pela guarnição.

Os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Na delegacia, a mulher continuava ameaçando o policial dizendo que queria pegar ele sem farda.