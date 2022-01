Saulo Rodrigues Passos, de 51 anos, foi assassinado na tarde deste sábado, 1, com golpes de lima de molar moto serra, em Vilhena.

De acordo com apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, vítima e autor estavam consumindo bebidas alcoólicas num barraco no bairro Ipê, quando se desentenderam por motivos fúteis, e o autor se apossou de uma lima de molar moto serra e desferiu golpes na vítima, na qual morreu no local.

O autor não fugiu do local, ele esperou a polícia chegar e confessou o crime.

Após passar por perícia, o corpo foi liberado para a funerária São Matheus fazer a remoção.