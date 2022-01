O prefeito Sidney Borges de Oliveira, o popular Ney da Paiol (PSD), de São Felipe, está exercendo pela primeira vez uma função pública no Executivo, e falou em entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia sobre os desafios desta experiência.

Ele comentou sobre as dificuldades e acertos, falou de planos para o próximo ano e outros assuntos pertinentes a administração municipal neste primeiro período do mandato.

EXTRA DE RONDÔNIA – O senhor está exercendo o primeiro mandato como Chefe do Executivo num Município. Como está sendo essa experiência, neste primeiro ano de mandato?

NEY DA PAIOL – Apesar dos pesares, e de termos assumido em plena pandemia, os prefeitos desta gestão estão tendo a oportunidade de ajudar as pessoas e fazer a diferença, então posso dizer que é uma experiência gratificante. Estou contente com o resultado que nossa equipe conseguiu obter nesses doze meses de mandato, mesmo não tendo conseguido fazer o que o município merece e precisa, mas estou satisfeito pois fizemos tudo o que foi possível e pudemos proporcionar retorno às demandas que se apresentaram. Faremos muito mais no decorrer do mandato.

EXTRA – Quais foram os maiores desafios que enfrentou ao longo deste ano?

NEY – Como eu disse, a pandemia foi o grande problema a ser enfrentado. A gente sabe que a saúde pública é um saco sem fundo no que diz respeito ao consumo de verbas e esforços, e com esse panorama tal situação acabou potencializada. Todos os esforços e gastos legais, mesmo acima dos patamares constitucionais, foram aplicados. Fizemos de tudo para que nossa saúde fosse atendida a contento, e graças a Deus conseguimos. Colocamos médicos a serviço 24 horas por dia atendendo a população, e conseguimos levar bom atendimento até mesmo em áreas fora do perímetro urbano. Graças a Deus, conseguimos fazer frente ao tremendo desafio que se apresentou.

EXTRA – Entre seus compromissos de campanha, quais estão sendo mais tranquilos para concretizar e onde tem encontrado mais dificuldades?

NEY – Um de meus principais compromissos está sendo mantido com muita firmeza e tranquilidade: a transparência nas ações. Tenho certeza que estou cumprindo à risca essa promessa, usando rotineiramente as redes sociais para manter a comunidade plenamente informada. Por outro lado, a nova forma de se tocar a Educação em meio a pandemia está sendo problemática, mas estamos encontrando o caminho certo para ajustar as coisas e vamos melhorar muito neste setor para o próximo ano.

EXTRA – O senhor é comerciante, conforme consta nas informações que prestou à Justiça Eleitoral na época da campanha. Com está sendo a adaptação de gerir uma empresa para passar a tomar conta de uma administração pública?

NEY – A maior diferença entre as duas formas de administrar, sem dúvida, é a burocracia. Na administração pública a gente encontra muitos entraves burocráticos, que as vezes impedem que você faça uma compra boa, aproveite uma oferta, deixando a gente de mãos atadas. Isso faz com que um gestor acabe impedido de fazer as coisas com mais liberdade e bom senso, e muitas vezes essa burocracia acaba trazendo atraso e problemas na qualidade de produtos e serviços. Mas eu tinha ciência que seria assim, e trabalho estritamente dentro da legalidade para não ter problemas com os Tribunais de Contas e outros organismos fiscalizadores, buscando fazer a melhor administração possível dentro dessas regras.

EXTRA – Em que condições o senhor encontrou o Município no que diz respeito a organização, finanças e recursos humanos?

NEY – Neste caso vou me ater ao que me ensinava meu pai: se você casa com viúve tem de assumir os filhos que vem junto. Não quero usar do subterfúgio de fazer referências ao passado perante eventuais problemas que encontrei. Há problemas anteriores que eu preciso administrar e tomar pra mim a responsabilidade e, dentro da legalidade tomar as providências e regularizar o que é preciso. É o meu dever como atual prefeito, e estou de cabeça erguida para cumprir o meu dever.

EXTRA – Como é a sua relação com o Poder Legislativo?

NEY – Minha relação é a melhor possível, pois entendo que os poderes Executivo e Legislativo precisam andar de mãos dadas a fim de proporcionar benefícios à comunidade. É próprio de nosso sistema democrático e republicano, e tais princípios devem ser respeitados. Temos franco diálogo, estou sempre aberto a ouvir sugestões e críticas também, e procuramos nos entender para avançar. Não tenho nada a reclamar e eventuais situações pontuais que surgem vão sendo superadas de forma decente e civilizada.

EXTRA – Quais são suas metas para 2.022 em âmbito administrativo?

NEY – A principal meta para o ano que vêm a gente aproveite tudo o que foi feito este ano em termos de organização administrativa, e agora temos margem para investir em infraestrutura e outras ações, como melhorar as condições salariais dos servidores, para tentar reverter uma situação que se alonga há muito tempo em termos de valorização. E, como já falei, outra das grandes bandeiras da nossa administração para o próximo ano será a Educação, a fim de elevar o nível do trabalho executado neste setor neste cenário ainda de pandemia e se preparando para a nova realidade que surgirá após esta crise sanitária.

EXTRA – Como está sua relação com as lideranças do PSD em âmbito regional. O senhor apoiará os candidatos indicados pelo partido e as composições que a legenda deve participar na disputa majoritária?

NEY – É a melhor possível. Só para dar um exemplo, tivemos um problema sério aqui com um incêndio em nossa garagem, com danos a máquinas e veículos, com prejuízo de um milhão e meio, mas tivemos amplo apoio de nossa base parlamentar. Só o deputado Laerte aportou mais de um milhão e trezentos mil, enquanto Expedito Netto colocou dois milhões no orçamento da União. Marcos Rogério também contribuiu com nossa cidade com mais de três milhões. Isso além de outros apoios importantes. Sobre a questão eleitoral, ainda não é o momento de se pensar nisso, mas estou firme com meu grupo e sou fiel com aqueles que são fieis comigo e com a cidade que eu administro.

EXTRA – Como anda o apoio dos integrantes da bancada federal e da Assembleia Legislativa ao seu Município?

NEY – Creio já ter respondido na pergunta anterior, e apenas reafirmo que a bancada federal e vários deputados estaduais estão nos ajudando com apoio e recursos.

EXTRA – Qual é a mensagem que o senhor deixa à população de São Felipe para esta virada de ano?

NEY – Recebi apoio irrestrito da nossa população este ano, e agradeço de todo o coração a confiança. Mantenho meu compromisso de trabalhar com afinco e dedicação no próximo ano e até o final do mandato, honrando essa confiança em mim depositada.