O vereador Paulo Henrique Silva (PTB), desde o início do mandato, tem estreitado a relação com os cidadãos, associações, entidades, sociedade civil organizada visando buscar soluções para os problemas que afligem a cidade de Cacoal.

Nesta semana, o parlamentar apresentou sua prestação de contas do primeiro ano de mandato na “Capital do Café”.

Dentre os seis projetos de lei de sua autoria, (três aprovados e outros em andamento), dois são de suma importância para o combate à violência doméstica e a segurança nas escolas e creches do município por meio de instalação de monitoramento eletrônico.

Para Dr. Paulo, como é conhecido, prestar contas do mandato é uma forma de assumir um compromisso com os munícipes e colocar os interesses coletivos acima dos individuais. “Acredito que os trabalhos apresentados por nosso mandato, em 2021, orgulham a população e respaldam nossos afazeres no parlamento. Ser vereador é a realização de um sonho, mas ser representante de uma cidade com mais de 100 mil habitantes, além de satisfação, me impõe muitas obrigações e responsabilidades. É uma missão que eu pretendo cumprir com honradez visando melhorias à comunidade” enfatizou o vereador.

Além dos projetos, Dr. Paulo fez várias solicitações aos órgãos municipais para solucionar os problemas da comunidade ou homenagear pessoas e segmentos que prestaram contribuições relevantes ao município de Cacoal. Ao todo, foram 23 requerimentos, 112 ofícios, 04 moções, 09 indicações, presente em todas as sessões ordinárias e extraordinárias e 150 participações em eventos, reuniões, palestras, visitas.

Para o retorno das atividades, programada para fevereiro, o vereador pretende reapresentar o projeto de hortas comunitárias, visando combater a fome no município.