“Agora estou zero bala”. Com estas palavras, o ex-secretário municipal de saúde de Vilhena, Wagner Borges, resumiu o drama que passou nos últimos dias, quando teve que realizar, de forma emergencial, três procedimentos cirúrgicos por complicações cardíacas.

De Vilhena, ele teve que ser transferido para o hospital de Base, em Porto Velho, onde realizou exames e submetido a procedimentos de Angioplastia, um no dia de Natal e dois no Dia 1º de janeiro.

Em entrevista ao Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 3, Borges, que teve que se afastar do cargo devido à complexidade do caso, explica as primeiras declarações do médico que o atendeu. “O médico que me atendeu disse que só estou vivo por um milagre. E que não tinha como escapar dessa”, lembra, ao dizer que uma das principais veias do coração estava 99% entupida e precisou implantar um Stent, que é tubo tipo “malha”, utilizado para restaurar o fluxo sanguíneo na artéria coronária.

Aos 40 anos, ele explica que as complicações de saúde que teve devem-se aos 20 anos de fumante. “Nas últimas semanas pratiquei atividades físicas e até emagreci 10 quilos. Tenho que mudar meus hábitos alimentares e continuar com bastante pratica esportiva”, salienta.

Com relação à prefeitura de Vilhena, Borges informou que retornará as suas atividades na próxima segunda-feira, 10, e, por enquanto, desenvolverá funções no gabinete do prefeito.