O pecuarista coloradense José Carlos Neiva, praticamente, “nasceu” de novo no dia 1º de janeiro de 2022, após ser submetido a uma cirurgia de retirada do baço (esplenctomia), procedimento realizado com sucesso em hospital de Vilhena pelos médicos Paulo Arruda e Rafael, salvando a vida do paciente.

A família enviou nota ao Extra de Rondônia relatando que, em 15 de dezembro último, durante a lida com o gado, José foi atingido por um coice de uma égua, fraturando duas costelas e lesionando o baço que fica localizado no lado esquerdo do tórax.

No entanto, na ocasião do acidente, não foi realizada tomografia do abdômen e nem mesmo uma ultrassom, exames imprescindíveis no caso de trauma abdominal, uma vez que pode ocorrer sangramento interno que pode levar à morte, principalmente se não receber tratamento médico imediato.

A família explica que, por sorte, mesmo com a grave lesão, o órgão não se rompeu, possibilitando, por milagre, que o pecuarista fosse transferido para Vilhena onde foram realizados, imediatamente, no dia de Natal, os referidos exames pela equipe da Clínica Mega Imagem, com o apoio do médico Eduardo Mollinari e sua esposa, que mesmo estando de viajem, de férias, prontamente prestaram auxílio.

Internado no Hospital Regional, José recebeu todo atendimento e tratamento possível com vistas a preservar o seu baço e monitorar o seu grave estado de saúde. No entanto, mesmo com toda atenção e cuidados, o baço já estava muito lesionado e teve que ser removido cirurgicamente no Hospital “Bom Jesus”.

José é sogro do advogado Jefferson, do Cartório. “A família e o Dr. Jefferson agradecem o grande apoio recebido de todos os médicos de Vilhena especialmente o Dr. Paulo Arruda e Dr. Rafael que realizaram a cirurgia; ao Dr. José Gustavo Gloss pela excelência, expertise e atendimento humanizado recebido no Hospital Bom Jesus, estendendo os cumprimentos a toda equipe do referido Hospital. Agradecimento especial a toda equipe do Hospital Regional, pela atenção e tratamento recebido, na pessoa da Secretária de Saúde Weslaine Amorim e aos médicos Dr. Halsted, Dr. Cezar, Dra. Manuela e Dr. Nilton que prestaram todo auxílio possível”, informa a nota.