Através dos decretos municipais números 54.540 e 54.541, o prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV) determinou a atualização de valores da base de cálculo para o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip).

Os atos encerraram oficialmente o ano do mandatário e foram publicados no Diário Oficial do Município de Vilhena em 30 de dezembro de 2021, trazendo valores atualizados dos impostos para 2022.

Nos decretos, Japonês fez várias considerações, uma delas a de que “sem a citada atualização monetária, resultaria redução para a arrecadação do IPTU para o exercício de 2022, nesta cidade, do que adviria sério comprometimento para as finanças públicas”.

Ele avaliou o Índice de Preço ao Consumidor Amplo – Especial (IPCA-E), do IBGE, em 10,05% (dez vírgula zero cinco por cento), para efeito de incidência do IPTU exercício 2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro.

Com relação ao Cosip, o prefeito utilizou do mesmo argumento, ao considerar que “a necessidade de promover a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo para o valor da COSIP do exercício de 2022 para não resultar em perda de arrecadação da referida contribuição para o exercício de 2022 no município”.

https://vilhena.xyz/diario-oficial/diarios_publicado/Abrir_Seguro/2021/12-dezembro/DOV%20N%203391%20-%2030.12.2021.pdf