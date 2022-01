O carro Toyota Etios furtado na madrugada de sexta-feira, 31, na garagem de uma casa na Rua Rio Branco, no bairro 5º BEC, em Vilhena, foi localizado nesta manhã de terça-feira, 4, após a veiculação da matéria pelo Extra de Rondônia. Leia (AQUI).

De acordo com a vítima, populares que viram a matéria no site e passavam pela linha 1 eixo 1, avistaram o veículo no meio da mata, como já tinham conhecimento do furto avisaram a polícia que foi ao local que constatou se tratar do carro furtado no 5º BEC.

O veículo foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública, onde deverá passar por perícia e depois ser ressarcido ao proprietário.