A fase atual de minha vida caracteriza-se pela busca intensa de conteúdo. Sinto-me inquieto e desejoso de realizar algo novo, melhor e maior. Existe o conteúdo profissional, educacional, espiritual… Todos eles são importantes para nossa vida.

No meu entendimento, este é o tempo apropriado de buscar e priorizar o conhecimento, valores e posturas que estejam impregnados de conteúdo. Quem não atentar para isso corre o risco de se tornar rapidamente obsoleto e superficial pela falta de conteúdo.

Costumamos nos identificar por nosso conteúdo e por aquilo que possuímos de valor. É assim na vida material e espiritual, cultural e educacional.

A vida e a carreira profissional precisam de conteúdo sadio e inspirador, perceptível aos outros, se quisermos ser valorizados e adicionalmente aspirar realizações maiúsculas.

A comunidade e o mercado estão em busca acentuada de conteúdo e substância, de qualidade e garantia. Se não tivermos essa visão estaremos apequenando nossos sonhos, subestimando nossos horizontes e reduzindo nosso futuro.

Todos os produtos e serviços necessitam trazer mais do que satisfação provisória; eles precisam trazer satisfação profunda. E só farão isso se concebidos para alcançar esse objetivo.

Neste natal ganhei de minha filha dois livros interessantes. Um deles trata dos segredos dos grupos de grande sucesso e providencia aos líderes do futuro ferramentas para construir uma cultura coesiva e motivada (O Código de Cultura – Daniel Coyle). Todos nós deveríamos compreender que somos responsáveis pelo desempenho do grupo a nós subordinados (e não só performance individual). Não interessa o tamanho do seu grupo ou de sua meta, você e sua equipe podem e devem realizar coisas surpreendentes.

O segundo livro (Mudança do Líder – John C. Maxwell) explora 11 mudanças que os lideres precisam abraçar, nos tempos atuais, se quiserem ser melhores executivos. Este é um tempo de acentuadas mudanças. É necessário nos antecipar e agir. Existem mudanças da uniformidade para a diversidade, do líder treinado para o líder transformador… Ambos os autores estão na lista dos mais vendidos do New York Times.

Ainda não os li, mas já estou animado com as mudanças e avanços que provocarão no meu perfil técnico e na minha visão profissional, no meu trabalho e resultados junto aos clientes.

Estamos começando um ano novo, desafiante sob todos os aspectos. Quais são seus projetos prioritários? A leitura de bons livros está entre suas ênfases pessoais? A boa leitura enriquece e nos torna mais produtivos; uma vez adquirida, ninguém poderá tirá-la de nós.

Convido-o a investir no conteúdo profissional e fé, a desenvolver uma nova visão proveniente de bons livros como os acima citados. Elas hão de fazê-lo um empresário e/ou gerente mais capaz, corajoso e empreendedor. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.