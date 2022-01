O fato foi registrado na noite de segunda-feira, 3, numa casa localizada na Rua 1701, com a Rua 1716, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito foi a casa da ex-mulher com quem tem um filho e quando chegou encontrou o atual namorado dela, com ciúmes sacou uma arma de fogo a apontou para o atual da ex, porém, a mulher se jogou na frente para proteger o namorado e foi atingida por um disparo de raspão na cabeça.

Após efetuar o disparo o autor fugiu tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi chamada fez buscas, mas não localizou o suspeito.