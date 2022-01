Após tomar posse de um dos cargos mais importantes da administração municipal no último dia 30 de dezembro, a nova secretária de Saúde de Vilhena, Weslaine Amorim, concede, ao Extra de Rondônia, sua primeira entrevista, ocasião em que comenta algumas situações pontuais do setor aos leitores do site.

Alçada ao cargo em virtude dos problemas de saúde de seu antecessor (leia mais AQUI), Weslaine afirmou que não queria que sua ascensão tivesse ocorrido desta forma, porém se mostrou pronta a enfrentar o desafio. “Torço pela plena recuperação do Wagner, e darei tudo de mim para que a secretaria mantenha suas atividades dentro da normalidade e avance no atendimento de demandas que ainda são desafiadoras para o sistema. Como profissional do setor, eu conheço os gargalos e tenho uma boa relação com a equipe de trabalho, e me comprometo em manter o foco e dedicação total ao setor”, disse a secretária.

Ela considera a pasta a mais importante da administração, “pois mexe com a fragilidade de qualquer ser humano, sendo a saúde algo primordial para todos, pois é estado de completo bem estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidades, e diante disso tenho em vista que preciso zelar e promover a saúde dos munícipes vilhenenses, e também do Cone Sul, algo que é realmente desafiador”.

A secretária garante que irá priorizar atenção primária, “que é a base para prevenção promoção de saúde, a qual inicia na UBS do bairro, depois Upa, e por último se necessário os cuidados hospitalares”. Para tanto, pretende adotar a o diálogo como base para boa relação tanto com a comunidade externa, quanto com o funcionalismo.

A secretária dispõe da confiança total do prefeito Eduardo Japonês e tem apoio do secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo, que reforçou o convite do Chefe do Executivo local para assumir o posto, “tendo praticamente me intimado a aceitar o desafio garantindo suporte às ações”, destaca.

UPA

Sobre eventuais gargalos, ela aponta a questão da UPA, “pois a população não foi preparada para compreender que se trata de uma unidade pronto atendimento, e no caso de emergências, a permanência de um paciente é o tempo para elucidar seu diagnóstico, com posterior encaminhamento para especialistas, e no caso do Município não dispor deste profissional temos que encaminhar para centro de referência dentro do Estado, mas vamos trabalhar em cima da informação e orientação a fim de termos melhor aproveitamento de todas as nossas unidades, com cada uma delas executando seu papel principal”.

No entanto, a secretária diz que não é possível se estabelecer prioridades ou um ordenamento do que é mais ou menos importante, “pois em saúde tudo é muito urgente, e quem está precisando não pode esperar, e um minuto significar a perda ou o salvamento de uma vida”.

CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA

A respeito da pandemia e suas consequências, Weslaine afirma que o Município vem lidando de forma responsável e coerente com a situação, atendendo aos protocolos e investindo na vacinação e no atendimento aos doentes. “É notório que vacina ajudou reduzir o índice mortes, e mesmo não trazendo a cura definitiva, ameniza os sintomas fazendo com que o paciente evolua para possível melhora, mesmo em casos mais graves, como os que temos atualmente internados na Central Covid”.

Dos sete pacientes internados, dois estão intubados, “mas no ano passado, nesta época, o número era bem maior, e mesmo nestes casos mais extremos, que podem ocorrer de acordo com as individualidades de cada paciente, a esperança de cura é muito maior do que aquela que havia antes da vacina”.

Enfim, a nova secretária está ciente das dificuldades e percalços que encontrará pelo caminho, mas se mostra otimista e determinada a fazer um trabalho à altura do que o desafio exige.