Durante os quatro dias, a PRF identificou o crescimento no número de infrações de trânsito cometidas nas rodovias federais que cortam todo o estado de Rondônia em comparação com os dados referentes ao feriado em 2021, contribuindo para o aumento nos números referentes à acidentalidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, em todo o País, a operação Ano Novo 2022, que iniciou na madrugada da última quinta-feira (30) e encerrou às 23h59 do domingo (02). A PRF reforçou o policiamento visando coibir crimes e intensificar a fiscalização de trânsito.

Nas sete BRs que cortam o estado de Rondônia, durante os quatro dias da atividades, foram registradas 857 infrações de trânsito, sendo 22 pessoas flagradas dirigindo sob o efeito de álcool (+ 22%), outras 44 transitando sem usar o cinto de segurança (- 14%), além de 96 condutores flagrados fazendo ultrapassagens proibidas (+ 19%), pondo em risco não só os condutores e passageiros, mas todos os usuários das rodovias.

Indicadores da PRF apontam que entre os dias 30 de dezembro e 02 de janeiro, foram fiscalizadas 1982 pessoas (+4%) e 1253 veículos (+14%), além da realização de 439 testes de etilômetro, intensificando as atividades para coibir a imprudente mistura entre álcool e direção.

Conforme os boletins e relatórios, no Estado de Rondônia, foram registrados 20 acidentes, sendo 05 deles considerados graves. Ao todo, 28 pessoas ficaram feridas e não houve óbito foi contabilizado no período. Nas atividades do ano passado houve 12 acidentes, dos quais 3 graves, resultando em 14 pessoas feridas e 1 óbito.

INÍCIO DE UM NOVO CICLO

A virada do ano marca o início de um novo ciclo de atividades da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia; com a chegada do efetivo recém formado na Universidade Corporativa da PRF (UNIPRF) a capacidade operacional será majorada, além de novas ideias, práticas e motivações que fazem parte dos processos de “oxigenação” das equipes.

Em breve, divulgaremos os excelentes resultados referentes ao ano de 2021, na certeza de que neste ciclo teremos condições de proporcionar à sociedade entregas ainda mais assertivas.