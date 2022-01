Apesar das críticas da população e até mesmo de um vereador, a Câmara Municipal mantém a licitação que estima gastar R$ 134 mil com transmissão das sessões em TV local no município de Cacoal.

Conforme o site do Portal da Transparência do Legislativo, a licitação está prevista para acontecer às 10h01 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 6 de janeiro. O site Licitanet, plataforma que receberá as propostas, também dá publicidade ao pregão.

O caso repercute no município após o Extra de Rondônia levar o caso à tona em dezembro passado. O vereador Valdomiro Corá, ex-presidente do Legislativo, através das redes sociais se manifestou contrário à gastança (leia mais AQUI e AQUI).

De acordo com Processo nº: 100/2021, valor estimado é de R$ 134 mil, pelo período de 12 meses, destinado a divulgação das sessões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas em emissora de televisão local, com abrangência nas áreas urbana e rural do município de Cacoal.

O site deixa espaço à disposição dos demais membros do Legislativo para eventuais manifestações.