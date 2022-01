Alvo de críticas no município de Cacoal, a licitação que prevê gastos de R$ 134 mil com transmissão das sessões em TV local foi suspensa nesta quinta-feira, 6, minutos antes do início da disputa do pregão eletrônico no site Licitanet, plataforma que recebe as propostas.

Em comunicado, a pregoeira Joyce Rodrigues Viana Pregoeira informou que o pregão eletrônico nº 010/CPL/2021 está suspenso temporariamente “por motivos de conveniência e oportunidade, visto a necessidade de adequação”.

O aviso de suspensão informa, ainda, que há necessidade de alteração da data de realização da sessão de Pregão Eletrônico, “visto que o prazo mínimo entre a publicação do edital e a data do certame, definido pelo art. 4º, V, da Lei nº. 10.520/02, é de 8 (oito) dias úteis”.

Contudo, a pregoeira esclareceu que o pregão será realizado em outra data, “conforme oportunidade e conveniência do Poder Legislativo do Município de Cacoal”.

O CASO

A questão repercute no município após o Extra de Rondônia levar o caso à tona em dezembro passado. Até o momento, o vereador Valdomiro Corá, ex-presidente do Legislativo, foi o único parlamentar a se manifestar contrário (leia mais AQUI e AQUI).