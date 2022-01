A matéria levada à tona pelo Extra de Rondônia, com exclusividade, a respeito da “atualização” do IPTU e do Cosip (iluminação Pública) para 2022, continua rendendo polêmica em Vilhena.

Agora, através de sua assessoria, o prefeito Eduardo Japonês (PV), rebateu as declarações feitas pela deputada estadual Rosangela Donadon (PDT), que afirmou estar preocupada com a política tributária municipal e pediu ao mandatário bom seno na revisão do IPTU num momento delicado (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).

Japonês disse que as manifestações da deputada são “politiqueiras e falsas” e que sua crítica “é uma mistura de hipocrisia com bipolaridade”.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A NOTA DO PREFEITO NA ÍNTEGRA ENVIADA AO EXTRA:

Deputada, honre a cidade que lhe deu mais votos para o seu mandato.

A deputada deveria ter vergonha de pedir para mim não tratar o tema de forma “político-partidária” enquanto é exatamente isso que ela faz no mesmo texto, atribuindo a mim algo que foi criado por sua cunhada, a ex-prefeita cassada pela Justiça, Rosani Donadon.

Afinal, foi ela quem criou a obrigatoriedade de atualizar o IPTU com base na inflação todos os anos em lei de 2017, antes de eu sequer estar na Prefeitura. Essa crítica da Rosângela é uma mistura de hipocrisia com bipolaridade.

Na época Rosani estava com tanta vontade de aprovar isso que bateu na mesa, gritou, chorou e ameaçou os vereadores colocando-os contra a classe dos professores na época, conforme veiculado pela imprensa. A deputada Rosângela Donadon está atrasada 4 anos em suas cobranças, que deveriam ter sido feitas à sua parente lá em 2017.

Cumprir a lei é meu papel. Certamente se eu descumprisse a lei, você estaria aqui para me criticar também. Suas manifestações são sempre politiqueiras e evidentemente falsas. Tem momentos difíceis na política, mas perder votos não é minha preocupação, tenho apenas que fazer o certo e me preocupar com o desenvolvimento do município, melhorando a vida de quem mais precisa do poder público. Aqui as pessoas com baixa renda têm direito à isenção do IPTU e muitos outros públicos têm direito à não-incidência também.

Me admira ver uma deputada pedir para que eu não cumpra uma lei, sendo ela uma legisladora estadual. A senhora já tem fama de mentirosa e quando cria mais uma mentira dessa, me culpando por algo feito por sua cunhada, aí é abusar da inteligência dos seus eleitores e da população de Vilhena.

A parlamentar, que nem sabia da lei feita por sua cunhada, agora “pega corda” nos outros como se isso fosse alguma bandeira sua. Vilhena quer saber de suas emendas, que nunca chegam. Até agora, só promessas, desculpas e resmungamentos. A Prefeitura tem dezenas de áreas dispostas a aceitar recursos, mas eles precisam sair do discurso bonito e das redes sociais da deputada para virem para a Prefeitura. Rosângela passou os últimos três anos desaparecida de Vilhena, sem produzir nada de positivo para sua cidade por pura política, e agora quer reclamar quando cumpro a lei. É realmente lamentável a sua postura.