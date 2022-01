O Rondoniense foi derrotado nesta quinta-feira, 6, pelo Santos-SP por 3 a 0 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, e acabou sendo eliminado da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A partida foi válida pela segunda rodada do grupo 8 da competição.

O Santos iniciou a partida criando as melhores oportunidades nos minutos iniciais. Aos três minutos, Lucas Barbosa avançou em velocidade e bateu cruzado rente a trave. Aos 11′, após cobrança de escanteio, Derick escorou para o segundo pau e Rwan Seco tentou chegar na bola, mas a bola foi para fora.

Em seguida, Rwan Seco chegou a abrir o placar para o clube paulista, mas no lance foi marcado impedimento. Aos poucos, o Rondoniense foi se soltando em campo e passou a encontrar espaços. Aos 24 minutos, Botelho cruzou, a defesa do Santos-SP não conseguiu afastar o perigo e Matheus Oliveira finalizou para fora. Aos 39′, Kauã Felipe deu um chapéu em seu marcador e bateu cruzado, mas o goleiro Diógenes espalmou. Na sobra, Matheus Oliveira finalizou, mas a zaga afastou o perigo. O Peixe só foi levar perigo aos 43 minutos. João Victor recebeu na entrada da área e chutou, mas Caio Vizeu defendeu.

Após o intervalo, o Rondoniense mudou sua postura em campo e tentou pressionar o adversário no campo de defesa. Mas a postura acabou dando espaços ao Santos. Aos 10 minutos, Weslley Patati foi derrubado na área e o árbitro Marcio Mattos dos Santos assinalou a penalidade. Na cobrança, Rwan Seco bateu e acertou o travessão.

Aos 21′, Weslley Patati passou por três marcadores e cruzou na medida para Rwan Seco que empurrou de peito para abrir o placar para o clube paulista. Aos 35′, Pedrinho encontrou Rwan Seco na área, que passou por seu marcador e cruzou na medida para Weslley Patati que cabeceou para ampliar para o Peixe. Aos 38′, Weslley Patati balançou na frente do seu marcador e bateu do bico da área no ângulo para superar o goleiro Caio Vizeu, marcando o terceiro gol.

Com o resultado, o Rondoniense divide a terceira posição no grupo 8 com o Operário-PR, ainda sem pontuar. Já o Santos-SP divide a liderança do grupo com a Ferroviária-SP ambos com seis pontos.

Na próxima rodada, o Rondoniense volta a campo no domingo, às 21h15 (horário de Brasília) contra o Operário-PR. Já o Santos-SP enfrenta no mesmo dia, às 19 horas (horário de Brasília), a Ferroviária-SP. As partidas estão marcadas para a Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

Ficha Técnica



Santos-SP 3 x 0 Rondoniense



Local: Arena da Fonte Luminosa (em Araraquara-SP);

Data: 06/01/2021 (quinta-feira);

Árbitro: Marcio Mattos dos Santos (SP);

Assistentes: Fábio Rogério Baesteiro (SP) e João Messias da Silveira; 4º árbitro: Saulo Samuel Muniz Felix (SP);

Gols: Rwan Seco aos 21′ e Weslley Patati aos 35′ e aos 38′ do 2º tempo;

Cartões amarelos: Johnnathan (Santos); Berguinho e Ygor Fernandes (Rondoniense);

Santos-SP

Diógenes; Sandro Perpétuo, Derick, Jair e Lucas Pires (Andrey Quintino); Johnnathan (Matheus Nunes), João Victor e Rwan Seco (Lopo); Lucas Barbosa (Pedrinho), Victor Michell (Ed Carlos) e Fernandinho (Weslley Patati). Técnico: Elder Campos.

Rondoniense

Caio Vizeu; Botelho (Alexandre Amaral), Brayan, Matheus Giulliano e Anderson; Ygor Fernandes (Tiago Caetano), Cauã Rabello (Paulo Roberto), Berguinho (Lucas Candia) e Matheus Oliveira; Kauã Felipe (Carioca) e Possato. Técnico: Wennedy Sales.