No final da tarde de quinta-feira, 06, um acidente de trânsito foi registrado no bairro Princesa Izabel, em Cacoal.

De acordo com informações colhidas pela equipe do Extra de Rondônia, o fato ocorreu no entroncamento da Avenida Nações Unidas com a Rua São Luiz, e envolveu um carro ônix e uma caminhonete.

Imagens do circuito de monitoramento de um estabelecimento comercial, obtidas pelo site, mostram o momento exato da colisão.

Com a força do impacto, duas crianças que estavam no veículo de passeio tiveram alguns ferimentos e foram socorridas ao hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar também esteve no local e fizeram o registro da ocorrência.

https://