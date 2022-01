O prefeito José Alves Pereira (PSD), conhecido como “Milla da Agricultura”, concedeu entrevista ao Extra de Rondônia, ocasião em que fez breve avaliação do primeiro ano do mandato em Ministro Andreazza.

Ele falou de diversos assuntos, explicou os desafios que enfrentou neste início de gestão, comentou sobre política institucional e eleitoral e antecipou projetos para o futuro.

Confira abaixo a íntegra da entrevista:

EXTRA DE RONDÔNIA – Como o senhor avalia este primeiro ano de mandato?

MILLA DA AGRICULTURA – Apesar das dificuldades, principalmente em relação a saúde devido a covid, nos sobressaímos muito bem num período complicado pra todos os gestores onde a maioria dos municípios não tinha e nem tem condições de tratar esse tipo de doença e em Andreazza não foi diferente. Não tínhamos hospital de campanha contra covid, nem UTI e sem profissionais habilitado pra esse tipo de situação. E, se não bastasse, caiu uma tromba d’água no meu município que levou 14 pontes e bueiros deixando pessoas isoladas, forçando a tomarmos decisões imediatas. Cortamos todos os tipos se aglomeração pra inibir a covid, e fomos atrás de parcerias dos produtores rurais e empresários nos ramos da madeira, pedindo doação do material e, graças a Deus, conseguimos minimizar os dois problemas. Foram méritos da humildade da gestão e parcerias com quem realmente quer que o município cresça.

EXTRA– Em que condições o senhor encontrou a administração da cidade, no que diz respeito a finanças, recursos humanos, obras em andamento e dívidas?

MILLA – Nada boas. Se estivesse tudo certo, eu não teria ganhado as eleições. Mas não gosto de falar no passado, principalmente em política, e tenho respeito por aqueles que aqui passaram. Digo mais: não tenho inimigos políticos, mas adversários, e tenho que trabalhar e muito pra mudar a cara do meu município. Quem faz dívida convive com promissórias, então vamos que vamos.

EXTRA– De suas propostas de campanha quais estão sendo mais tranquilas de implementar?

MILLA – A transparência nas minhas atitudes e decisões, regularizar alguns direitos dos servidores e pensar com carinho em melhoria em todas as categorias pra que melhore as condições financeiras deque tem direito, mas com cautela e responsabilidade. Temos avançado e muito neste sentido.

EXTRA– E onde o senhor acredita que precisa melhorar para atingir seus objetivos?

MILLA – Por melhorias, vamos lutar até o final, mas reconheço que devido a obra de saneamento básico em nossa cidade que acabou com os asfaltos, este seria o setor que tenho que lutar pra devolver vida digna pra população da zona urbana de Andreazza. Mas tenho certeza que com ajuda das autoridades políticas federais nós vamos conseguir, e com Deus no comando facilita com certeza.

EXTRA– Como é a relação institucional entre Executivo e Legislativo?

MILLA – Muito boa. Chegamos a um consenso que nenhum dos dois Poderes podem andar paralelo ao outro, temos que estar juntos e é assim que está acontecendo aqui em nosso município. Todos os projetos que foram enviados do Executivo acabaram sendo votados sem nem uma dificuldade na Câmara dos Vereadores, e sou grato a todos os vereadores que tem somado pra melhorias da nossa comunidade.

EXTRA– De que forma a bancada federal e os deputados estaduais estão contribuindo com sua gestão?

MILLA – De forma surpreendente, e estou muito feliz com a contribuição tanto dos parlamentares federais quanto estaduais. Muita surpresa boa está prevista para esse ano de 2022. Gratidão a eles, pois sem tal apoio seria impossível de fazer uma boa gestão.

EXTRA– De que forma está vendo e pretende participar do processo eleitoral deste ano, em âmbito partidário?

MILLA – Sou fiel a quem me estende mão. Aquele político que trazer recursos pra meu município, com certeza, marca pontos com o nosso grupo. Mas está cedo pra nós tomarmos alguma decisão em relação à política, que sempre tem surpresas. Melhor aguardar.

EXTRA– Quais são as metas projetadas para sua administração no próximo ano?

MILLA – – Fazer com que a minha cidade volta a crescer e seja valorizada, porque aqui tudo que se planta colhe. Somos muito fortes no agro, então é trabalhar pra voltarmos a produzir com todo vapor e pensar em uma saída para geração de empregos aos nossos moradores que precisam tanto.

EXTRA– Espaço para suas considerações finais e mensagem ao povo de Ministro Andreazza.

MILLA – Quero aqui agradecer a cada um morador de minha cidade por ter me dado a oportunidade de estar à frente de uma cidade que amo. Podem apostar que, no que depender do prefeito Milla da Agricultura e do vice Fofão, vamos fazer o máximo para honrar cada voto que recebemos. Que nosso Deus celestial nos ajude a administrar com clareza e sabedoria, e agradeço todas as orações que temos recebido pra que as coisas saiam bem. Gratidão e a palavra que vem na cabeça no momento. Feliz Ano novo a todos nós e que vocês também tenham muita saúde e sucesso nas suas intenções.