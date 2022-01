O Corpo de Bombeiros confirmou na manhã deste domingo (9) que subiu para oito o número de mortos na queda de uma estrutura rochosa sobre lanchas, na região dos cânions de Capitólio, no Sul de Minas.

Equipes que atuam nos trabalhos de buscas encontraram um corpo masculino, que estava submerso.

De acordo com o Major Rodrigo Castro, que atua nos trabalhos, o corpo foi encontrado inteiro e encaminhado para o posto de comando, onde serão realizados os procedimentos de identificação. Outras duas pessoas continuam desaparecidas.

Cerca de 50 militares, entre bombeiros e militares da Marinha do Brasil, continuam na operação de busca durante a manhã deste domingo. A operação conta 11 mergulhadores, além de 4 lanchas e 3 motos aquáticas da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais lançadas no local de busca já delimitado. Outras 7 viaturas apoiam os trabalhos.

O trabalho dos Bombeiros em busca das vítimas do acidente foi retomado nesta manhã com barcos e equipamentos de mergulho. Conforme a corporação, as vítimas ainda desaparecidas estavam na mesma embarcação, denominada Jesus. Os outros 17 — de um total de 20 buscados inicialmente — foram encontrados e encaminhados para os hospitais da região.