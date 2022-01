Uma garota de apenas seis anos de idade, que estava passando o final de semana com o pai e a madrasta, foi vítima de um tiro no braço no início da noite do sábado, 8, em Vilhena.

O incidente aconteceu no bairro Jardim Eldorado, e tudo aponta para um caso de “bala perdida”. A menina está passando bem, e deverá ser submetida a cirurgia para retirada do projétil.

A madrasta da vítima falou na manhã deste domingo, 9, com a reportagem do Extra de Rondônia, e deu detalhes sobre o ocorrido. “Estávamos tomando teres e comendo lanche entre o portão e o quintal, metade pra fora e metade pra dentro. Aí escutamos um estralo e logo ela começou a chorar e ficar desesperada.

O pai dela que estava na sala dormindo e veio correndo. Eu já virei ela e estava com muito sangue. No começo pensei que era a cadeira de plástico que tinha quebrado e beliscado ela, mas a cadeira estava normal. Aí tirei o blusa dela e estanquei.

O vizinho, que estava na frente da casa dele mais pelo lado de dentro, escutou e viu nosso desespero e já veio junto com a sua esposa e nos levou a gente pra UPA”, relatou a mulher.

Lá chegando ficou constatado que a garota tinha sido vítima de um tiro, e pelas características do ferimento tudo indica que a bala veio de cima. Assim, supõe-se que alguém atirou pro alto e ao cair a bala acabou atingindo a criança.

A mulher disse ainda que não há motivo algum para que o tiro tenha sido intencional, reforçando a possibilidade de ter sido mesmo um incidente infeliz. “Moramos há vinte anos neste local e não temos inimigos nem rixas”, garantiu.

A polícia investiga o caso para tentar descobrir o autor do tiro, e a vítima felizmente está se recuperando bem do ferimento, com previsão de ser operada ainda neste domingo.