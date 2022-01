Polícia Civil de Vilhena divulga foto e pede prisão preventiva de Paulo Pinto da Cunha, suspeito de tentar matar a tiros Marcos Bagatim, de 35 anos, na noite de sábado, 8, numa lanchonete no bairro Jardim Eldorado (BNH), em Vilhena.

Na ocasião, a vítima estava na companhia da ex-namorada de Paulo, quando ele chegou em um carro, desceu sacou uma arma e atirou por várias vezes, em seguida fugiu tomando rumo ignorado e está foragido.

Informações recebidas pela reportagem do Extra de Rondônia, dá conta que os dois já estavam se estranhando devido um suposto envolvimento de Marcos com a ex-namorada de Paulo.

Na noite do crime, eles teriam discutido pelo telefone e Marcos teria se armado com uma faca na lanchonete, quando Paulo chegou ao local armado e disparou acertando marcos por três vezes.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por procedimentos médicos e está em estado grave.

Com a divulgação do nome e foto do suspeito, a polícia espera que ele se apresente ou alguém que souber do seu paradeiro ligue 197 e denuncie, anonimato garantido.