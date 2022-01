O elenco do Corinthians se reapresenta na manhã desta segunda-feira (10) para iniciar a preparação para a temporada 2022 com uma cara nova – que não chega ser novidade no clube do Parque São Jorge.

Anunciado como o primeiro grande reforço do Timão, Paulinho voltará a atuar depois de um longo período de inatividade. O volante fez sua última partida oficial no dia 17 de setembro do ano passado, quando jogou pelo Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita. Depois, o atleta rescindiu seu vínculo e passou os últimos meses de 2021 treinando no Brasil.

O clube ainda corre atrás de um centroavante. O uruguaio Cavani era a primeira opção, mas com a negociação cada vez mais difícil o nome de Diego Costa, que rescindiu contrato com o Atlético-MG, ganha força e pode ser a grande contratação da temporada.

Enquanto não define seu “camisa 9”, o Corinthians comemora a renovação de contrato de Cássio e Fagner. Outro que deve ampliar seu vínculo é o zagueiro Gil.

Segundo informou o clube alvinegro, além dos atletas, todos aqueles que atuam nas dependências do CT Joaquim Grava deverão ser submetidos a testes de Covid-19 antes de serem liberados para o trabalho devido à preocupação do clube com o risco de contaminação.

No começo de dezembro o Corinthians já havia adiantado boa parte dos exames do elenco principal, mas os jogadores passarão nesta segunda-feira por avaliações médicas e testes físicos que ainda restam para que o time comandado pelo técnico Sylvinho retome 100% as atividades após as férias.

O Timão tem sua estreia no Campeonato Paulista marcada para o dia 25 de janeiro, diante da Ferroviária, às 21h, na Neo Química Arena.