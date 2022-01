Recursos assegurados pelo deputado Ezequiel Neiva ao município de Vilhena garantem benefícios à população em diversos setores, como na Saúde, na Educação, na Segurança Pública, no Social, na Infraestrutura e no Esporte, Lazer e entretenimento.

No total, o deputado já destinou R$ 4,3 milhões investimentos para Vilhena.

Além deste valor, o parlamentar assegurou o investimento de outros R$ 5 milhões para o município, em 2022.

Ezequiel Neiva afirma que a liberação dos recursos ao maior município do Sul do Estado é fruto de uma parceria com o Governo do Estado. “As emendas parlamentares são liberadas pelo governador Marcos Rocha. Apresentamos os projetos em prol do município de Vilhena e o governador assinou a liberação dos recursos”, ressaltou o deputado ao destacar o empenho da prefeitura de Vilhena para a elaboração de projetos e execução das obras.

Neiva destaca que o município recebeu R$ 925 mil para a construção de três campos de futebol com gramado sintético. Entrou também na conta do município outros R$ 756 mil para a aquisição de 17 parquinhos infantis, tipo playground. Outros R$ 481 mil para a compra de contêineres para a coleta seletiva de lixo na cidade. Foram mais de R$ 1,5 milhão para a melhoria da infraestrutura das escolas do município. O 3º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Vilhena, está recebendo R$ 320 mil para a compra de academia, computadores e centrais de ar.

Para 2022, Ezequiel Neiva firmou compromisso para destinar outros cinco milhões para Vilhena, sendo R$ 4 milhões para asfaltamento e R$ 1 milhão para cirurgias eletivas.

Investimentos assegurados para Vilhena em 2021

R$ 1,5 (um milhão e meio) – Educação

R$ 925 mil – Três quadras de futebol com grama sintética

R$ 756 mil – 17 parquinhos infantis para praças

R$ 481 mil – Contêineres para coleta seletiva mecanizada

R$ 50 mil – Bolas e materiais esportivos

R$ 250 mil – Ambulância

R$ 320 mil – Academias, computadores e aparelhos de ar-condicionado para Polícia Militar