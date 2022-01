Hoje, segunda-feira (10), encerram-se as inscrições para os cargos de agente censitário de administração e informática (ACAI) e de coordenador censitário de área (CCA).

Os aprovados trabalharão no Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As inscrições custam R$ 44,00 para ACAI e R$ 66,00 para CCA e devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O prazo para pagamento da taxa de inscrição termina amanhã (11).

Em Rondônia, há 17 vagas para ACAI, com remuneração R$ 1.700,00, e três vagas para CCA, com remuneração de R$ 3.677,27. A previsão de duração dos contratos é de cinco meses para ACAI e de sete meses para CCA, podendo ser prorrogados.

Ambas as funções exigem ensino médio completo. Para CCA, é obrigatório também ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, no mínimo categoria B, no prazo de validade.

RECENSEADOR E AGENTE CENSITÁRIO

Além dos cargos de ACAI e de CCA, o IBGE irá contratar recenseador, agente censitário supervisor (ACS) e agente censitário municipal (ACM). Para estes cargos, as inscrições vão até 21 de janeiro, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em Rondônia, serão 1.509 recenseadores, 57 ACS e 167 ACM.