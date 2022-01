Samuel Costa durante entrevista afirma que Marcos Rogério não tem coragem de disputar o Governo de Rondônia em 2022 por saber que qualquer candidato meia boca o desqualifica em dois minutos.

O advogado Samuel Costa (PCdoB) foi o entrevistado desta segunda-feira 10.01 pelo radialista Fábio Camilo, no Programa Informa na Hora, e, concedeu declarações polêmicas sobre os bastidores políticos em nível local, estadual e nacional.

Samuel foi categórico ao afirmar que o senador Marcos Rogério (DEM) não terá coragem de disputar o Governo de Rondônia em 2022, tendo em vista que não vai querer sair menor do que entrou. “Seu apoio nas redes sociais não passa de milícias digitais e de pessoas que cultuam o Bolsonaro a qualquer preço”, declarou.

Para o jovem advogado, Marcos Rogério, no máximo, terá um prêmio de consolação pela defesa patética que fez do Presidente do Bolsonaro na CPI da Covid que tramitou no Senado Federal, podendo, quem sabe, virar ministro nos próximos meses ou até tornar-se líder do Governo no Congresso.

Ainda falando sobre Marcos Rogério, Samuel Costa ainda desafiou: “Qualquer candidato meia-boca consegue arrancar a máscara de Marcos Rogério em menos de dois minutos de debate” e disse que está pronto para mostrar quem realmente é o senador rondoniense.

Samuel Costa é professor universitário, advogado, jornalista e ativista político. Disputou a última eleição como candidato a prefeito de Porto Velho e é um dos mais conhecidos políticos da ´Nova Esquerda´ da capital e do campo progressista no Estado.