Na tarde desta segunda-feira, 10, um homem identificado como Vanderlei Gonçalves de Oliveira, de 55 anos, foi encontrado morto dentro de um carro numa propriedade na área rural de Vilhena.

De acordo com as primeiras informações, não há marcas de violência no corpo, o homem deve ter passado mal e entrou no carro, mas provavelmente sofreu infarto morrendo dentro do veículo.

Populares encontraram a vítima e chamaram o Corpo de Bombeiros que confirmou que o homem estava sem vida.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia.

A necropsia deverá apontar com exatidão a causa da morte do homem que trabalhava como mecânico.