Na noite de segunda-feira, 10, a Polícia Militar prendeu uma mulher que estaria comercializando drogas no bairro Jardim Clodoaldo, em Cacoal.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, a mulher, identificada pela inicial C., já estava sendo monitorada pelo Núcleo de Inteligência (NI) e, através de informações, ficaram sabendo que ela estaria se dirigindo para as proximidades de uma faculdade fazer a entrega de drogas.

Dessa forma, policiais do NI entraram em contato com uma rádio patrulha que foi até o local dos fatos. Minutos depois, a suspeita foi localizada e, em abordagem, haviam com ela uma certa quantia de cocaína, recebendo voz de prisão.

Já na casa da mulher, os policiais encontraram dinheiro e várias maquininhas de cartão, provavelmente utilizadas para o recebimento do pagamento do entorpecente.

Ainda foi apurado que C, já possui passagens pela polícia e atualmente cumpre pena em liberdade, e toda semana é obrigada a comparecer ao fórum para assinar.

Após todos os procedimentos legais, um boletim de ocorrência foi registrado e, posteriormente, a mulher entregue sobre os cuidados do comissariado de plantão.